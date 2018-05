Le RTM change de nom et devient exo

Agence QMI 23-05-2018 | 18h10

Afin d'éviter toute confusion, le Réseau de transport métropolitain (RTM) a annoncé mercredi qu'il prenait maintenant le nom d'exo et continuera d'exploiter les services de transport collectif réguliers par trains et autobus, notamment.

«Exo demeure la même organisation, avec la même équipe et la même mission: transporter ses clients avec efficacité et convivialité, tout en visant l'excellence du service par la proactivité et la flexibilité», a affirmé dans un communiqué Raymond Bachant, directeur général d'exo.

Rappelons que le RTM avait été créé il y a bientôt un an et était le résultat de la fusion de 14 entités.

Selon l'organisation, Exo signifie extérieur et «évoque de façon simple le territoire que nous desservons, c'est-à-dire la grande région métropolitaine de Montréal, et plus particulièrement ses couronnes nord et sud», peut-on lire dans un communiqué.