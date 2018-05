Montréal veut agrandir ses espaces verts

Sarah Daoust-Braun 23-05-2018 | 17h20

Montréal a l'intention d'agrandir plusieurs espaces verts dans l'ouest et l'est de l'île, dont au parc-nature du Bois-d'Anjou où plus d'une vingtaine de terrains pourraient être annexés.

Le comité exécutif de la Ville a approuvé mercredi une modification à l'un de ses règlements pour ajouter 25 lots aux limites visées du parc-nature. On compte parmi les lots, d'une superficie totale de 1,2 km carré, le Golf métropolitain d'Anjou.

«C'est un outil qui nous donne le droit d'étudier les choses», a expliqué le responsable des grands parcs Luc Ferrandez. Il a précisé que plusieurs scénarios d'annexion étaient sur la table et qu'aucune décision ne serait prise sans consulter les gens de l'est.

Au mois de mars, l'arrondissement d'Anjou avait approuvé un changement de zonage pour faire de la zone du golf d'Anjou un espace commercial.

Autres annonces

La mairesse Valérie Plante fera une annonce similaire jeudi en compagnie de la mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue Paola Hawa, cette fois pour l'agrandissement du parc-nature de l'Anse-à-l'Orme, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

« La vision pour Pierrefonds-Ouest c'est d'en faire un des plus grands parcs urbains au monde », a indiqué Luc Ferrandez, sans donner plus de détails sur ses ambitions futures.

Selon l'élu, une troisième annonce sur les espaces verts à Montréal sera faite cette semaine.