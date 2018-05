Valérie Plante promet l'escouade mobilité pour bientôt

Sarah Daoust-Braun 09-05-2018 | 15h50

MONTRÉAL - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a assuré mercredi que l'escouade mobilité sera bientôt déployée dans la ville, alors que la saison des chantiers est déjà commencée.

La mairesse a précisé que son administration en était à finaliser les derniers détails, ne pouvant pas annoncer pour le moment les P, les types et les lieux d'interventions de cette escouade, ainsi que le nombre de personnes qui seront mobilisées. Une annonce sera faite au courant de l'été.

«C'est un désir de mettre en place une unité qui va pouvoir prévenir les situations de trafic intense qui a un impact négatif sur tous les utilisateurs de la route», a expliqué mercredi Valérie Plante lors de la séance du comité exécutif.

Cette escouade, promise en campagne électorale par Projet Montréal, pourra par exemple intervenir pour régler des bouchons de circulation lorsqu'une voiture est stationnée en double, ou qu'un camion de livraison est garé sur une piste cyclable.

Aide du SPVM

Le responsable des transports Éric Alan Caldwell a confirmé que du personnel supplémentaire sera envoyé sur le terrain et que des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) seront intégrés à l'escouade. Des données seront aussi collectées pendant l'année pour déterminer quel type d'entraves causent le plus d'inconvénients.

L'élu a rappelé que le but ultime de cette initiative est d'améliorer la fluidité tant pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes. «Si, pour ce faire, on pile sur une couple d'orteils, il n'y aura pas de problème», a-t-il indiqué.

Projet Montréal avait aussi promis en campagne de créer une brigade d'inspection des chantiers. L'administration de Valérie Plante a indiqué qu'elle y travaille aussi et que des détails sont à suivre.