Montréal : les propriétaires du Plateau risquent de perdre leur stationnement dans les ruelles

Agence QMI 07-05-2018 | 13h18

MONTRÉAL - Les citoyens de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal risquent de perdre leur stationnement donnant sur les ruelles, une mesure qui inquiète plusieurs propriétaires.

Selon une modification au règlement d'urbanisme de l'administration du maire d'arrondissement Luc Ferrandez, il est désormais interdit de créer de nouvelles places de stationnements dans les ruelles, afin de favoriser le verdissement, mais également pour encourager le transport collectif.

Toutefois, un citoyen qui apporterait une modification à sa cour perdrait son droit acquis, donc le stationnement dont il dispose.

«Beaucoup de gens ne savent pas que dans ce nouveau règlement il est écrit ''que le réaménagement d'une cour arrière en modifiant les dimensions ou le positionnement d'une case de stationnement existante aura pour effet de faire perdre le droit acquis qui lui était attaché''. Ça peut avoir des conséquences très graves», explique le citoyen Charles Déziel.

Selon les citoyens rencontrés par TVA Nouvelles, l'arrondissement leur a indiqué que la mesure ne s'appliquerait pas de façon drastique, mais fonctionnerait plutôt par dénonciation de voisins.

Si le règlement rentre en vigueur, 90% des espaces de stationnement donnant sur les ruelles ne seraient plus légitimes.

Ces places de stationnement représentent par ailleurs une valeur non négligeable sur un immeuble situé dans cet arrondissement à forte concentration démographique.

C'est ce que souligne une autre citoyenne qui a fait de nombreuses recherches pour établir la valeur d'une telle possession.

«Un stationnement extérieur vaudrait entre 25 000$ et même plus que 35 000$! J'ai voté Projet Montréal pour la transparence, ils disent ''non, on ne fera pas ça''. Alors, pourquoi légiférer sur quelque chose qu'ils ne feront pas?», ajoute Hélène Langlois.

Les citoyens mécontents risquent de se faire entendre alors qu'un conseil d'arrondissement est prévu en soirée, lundi.

Par ailleurs, les citoyens qui s'opposent au règlement doivent organiser des référendums afin de contester la décision de l'arrondissement.