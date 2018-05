Montréal : des trottoirs à base de poudre de verre

Agence QMI 03-05-2018 | 11h14

MONTRÉAL - La Ville de Montréal construira cette année davantage de trottoirs en béton à base de poudre de verre provenant du recyclage de quelque 500 000 bouteilles de vin.

Le projet avait été précédé par des tests effectués en partenariat avec l'Université de Sherbrooke. Des tests concluants en matière de sécurité et de durabilité, a indiqué un communiqué de la Ville de Montréal.

«Le trottoir en béton à base de poudre de verre est une solution écologique, moins dispendieuse et tout aussi résistante que le béton à base d'autres composantes», a déclaré Sylvain Ouellet, responsable des infrastructures à la Ville de Montréal.

«Nous allons continuer les recherches afin de développer de nouvelles techniques efficaces et encore plus écologiques pour offrir une ville solide et plus verte aux Montréalais», a-t-il ajouté. Il précisé que la Ville de Montréal réalisera huit projets de trottoirs en béton à base de poudre de verre cette année.

Liste des projets à base de poudre de verre en 2018

· Boulevard Saint-Michel, de la rue Bélanger au boulevard Shaughnessy

· Rue Saint-André, de la rue Cherrier à l'avenue Laurier

· Avenue Van Horne, du boulevard Décarie à la rue Victoria

· Boulevard Henri-Bourassa et l'avenue du Parc-Georges

· Rue Clark, de la rue Laurier à la rue de l'Arcade

· Boulevard Cavendish, de l'avenue Fielding au chemin de la Côte-Saint-Luc.

· Rue Victoria, de la 6e Avenue à la 1ère Avenue

· Rue Notre-Dame, de l'avenue Mercier à la rue Mousseau