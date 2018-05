Grève des employés d'entretien: négociations tendues à la STM

Zacharie Goudreault 02-05-2018 | 21h43

Les chauffeurs de la Société de transport de Montréal (STM) voteront jeudi sur un mandat de grève au lendemain d'une bruyante manifestation d'employés d'entretien qui cesseront lundi de faire des heures supplémentaires, perturbant ainsi le service d'autobus.

Ce premier vote de grève des chauffeurs et des opérateurs de métro depuis 2007 pourrait être utilisé comme moyen de pression sur l'employeur, qui renégocie actuellement les conventions collectives de quatre de ses six syndicats.

Actuellement, certains des 2400 employés d'entretien, qui comprennent entre autres les mécaniciens et les électriciens, travaillent environ 60 heures par semaine, soit 20 heures de plus qu'une semaine de travail normale. La semaine prochaine, ils refuseront de faire des heures supplémentaires jusqu'à samedi inclusivement.

Selon le directeur général de la STM, Luc Tremblay, cette grève entraînera une baisse de la fréquence de certains autobus.

«Sur certaines lignes, de façon sporadique, comme on ne sera pas en mesure d'avoir l'ensemble de notre force de frappe pour faire l'entretien, on devra çà et là couper des voyages [...] Au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la période de six jours de grève, les gens vont commencer à le sentir», a-t-il affirmé en conférence de presse mercredi.

À bout de souffle

L'an dernier, 260 employés d'entretien ont empoché plus de 100 000 $ alors que leur salaire annuel de base varie de 58 000 à 70 000 $, rapportait la semaine dernière le «24 Heures».

«Les employés sont à bout, tout le monde est fatigué [...] L'"overtime", il y a une limite. Si tu doubles ton salaire à un moment donné, c'est parce que tu fais trop d'heures supplémentaires», a décrié le président du syndicat des employés d'entretien de la STM, Gleason Frenette.

Dans le cadre de la renégociation de leur convention collective, qui est échue depuis janvier dernier, la STM aimerait modifier les horaires de travail des employés d'entretien pour que ceux-ci travaillent davantage le soir et la nuit, lorsque les autobus ne sont pas sur les routes.

«Rien que des reculs, c'est juste ça qu'ils nous proposent. S'ils veulent du monde de nuit, qu'ils embauchent plus de nouveau monde. C'est ça la solution», a lancé M. Frenette.

Négociations tendues

En conférence de presse, le directeur général de la STM a déploré les moyens de pression utilisés par certains employés dans les dernières semaines, notant entre autres des cas d'intimidation à l'égard de gestionnaires et de «saccage de nos infrastructures et de nos équipements».

«Je pense que c'est tout à fait légitime de faire des moyens de pression, mais rendu en 2018, je pense qu'on peut faire ça dans le respect», a-t-il indiqué, ajoutant que l'entreprise ne tolèrera pas ce genre de comportements.

Gleason Frenette a toutefois rétorqué ne pas avoir entendu parler de tels actes, qui pourraient avoir été commis par des employés d'entretien.