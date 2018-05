Les dépouilles retrouvés dans l'eau à Beauharnois

Axel Marchand-Lamothe 02-05-2018 | 17h53

Les familles de deux amis qui ont sombré à motoneige dans le canal de Beauharnois en février dernier amorcent un deuxième deuil douloureux avec la récupération des deux dépouilles dans les eaux hier.

« C'est le deuxième deuil que l'on fait. On a fait le premier quand on ne l'a pas retrouvé en février. Là, c'est le vrai deuil qui commence », mentionne Frank Mooijekind, l'oncle de Pier-Alexandre Patenaude, l'un des deux jeunes hommes repêchés.

Avec les membres de sa famille, il a attendu une partie de la journée la confirmation des policiers qu'il s'agissait bien de son neveu.

La Sûreté du Québec (SQ) a localisé un premier corps vers 11 h 30 en bordure d'une piste cyclable qui longe le canal de Beauharnois près de la route 236.

Environ une heure plus tard, les policiers ont aperçu le second qui flottait plus loin.

Incompréhensible

« C'est extrêmement difficile pour nous tous », ajoute M. Mooijekind.

Ils l'ont finalement récupéré en après-midi avant d'aviser les familles de Pier-Alexandre, 30 ans, et Alexandre Clermont, 29 ans.

Les deux dépouilles devaient être transportées à Montréal pour être examiné par le coroner et déterminer les causes de leur décès.

Ils avaient sombré dans les eaux le 9 février dernier aux petites heures du matin. Les deux comparses de longue date revenaient à motoneige d'une soirée avec des amis dans un resto-bar de Sainte-Barbe, sur la rive-sud du canal.

Selon toute vraisemblance, ils ont tenté de traverser près de la baie Hungry, où l'engin qu'ils chevauchaient a été retrouvé, en dehors des sentiers balisés.

Les proches s'expliquent encore mal pourquoi les deux jeunes hommes qui connaissaient pourtant très bien le coin ont choisi de s'aventurer à cet endroit pour retourner à Salaberry-de-Valleyfield.

Pier-Alexandre allait devenir père et, depuis, sa conjointe a donné naissance à la petite fille qu'ils attendaient.