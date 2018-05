Faubourg Contrecoeur: Valérie Plante «surprise» par le jugement

Sarah Daoust-Braun 02-05-2018 | 15h20

Valérie Plante s'est dite «surprise» par le jugement rendu mercredi dans le cadre du procès du Faubourg Contrecoeur, alors que l'ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal Frank Zampino a été acquitté.

«Je suis surprise et je pense que je ne suis pas la seule. Les réactions que j'ai vues autour de moi, tout le monde était un peu sous le choc et se demandait comment on en est arrivé à ce verdict-là», a réagi la mairesse de Montréal lors d'une mêlée de presse.

Le juge Yvan Poulin de la Cour du Québec a déclaré non coupables les six accusés du procès, dont l'entrepreneur Paolo Catania, qui faisaient face à des accusations de fraude, d'abus de confiance et de complot.

Même si elle ne s'attendait pas à ce verdict, Valérie Plante a assuré que ses équipes d'avocats à l'interne prendraient le temps de «décortiquer» le jugement pour bien le comprendre.

«Nonobstant ce jugement-là, nous, à la Ville de Montréal, on est déterminés à mettre toute l'énergie nécessaire pour éviter toute forme de collusion, de corruption. On comprend que la population a des attentes très élevées à ce niveau-là et c'est tant mieux», a-t-elle ajouté.

L'opposition officielle n'a pas voulu émettre de commentaire puisqu'elle n'avait rien à ajouter au jugement rendu.