Un service de coiffure offert au Chaînon

Nadia Lemieux 01-05-2018 | 21h56

Les femmes itinérantes qui fréquentent le Chaînon peuvent désormais bénéficier de l'expertise de coiffeurs professionnels qui offriront bénévolement de leur temps pour tenir un salon éphémère directement à l'organisme.

Le Chaînon a tenu lundi son premier salon éphémère, nommé «Luc mon coiffeur». Une vingtaine de femmes hébergées à l'organisme ont pu recevoir une coupe, une coloration et/ou une mise en plis.

Ce salon éphémère sera répété tous les deux mois, jusqu'à nouvel ordre. Cela permettra aux femmes d'entretenir leur coupe et leur couleur et de vivre des moments de bien-être plus fréquents.

La directrice générale du Chaînon, Marcèle Lamarche, a expliqué que les femmes qui y sont hébergées sont très vulnérables et n'ont souvent pas vu de coiffeur depuis longtemps.

«Elles ont maintenant un coiffeur et peuvent parler de "Luc mon coiffeur". Je voulais qu'elles s'approprient ce nom-là», a-t-elle mentionné.

Initiative de Luc Vincent

Ce salon de coiffure bien particulier est une initiative du réputé coiffeur Luc Vincent, notamment connu pour ses chroniques capillaires à l'émission «Airoldi pour une sortie» à Canal Vie et pour avoir lancé sa propre ligne de produits coiffants.

«Hier, on a donné ce qu'on sait faire de mieux, a-t-il raconté. Souvent, les gens vont dire "quand je vais être millionnaire, je vais donner", mais on est tous millionnaires dans quelque chose et, nous, c'est le service coiffure. »

M. Vincent sera présent lors de chaque salon éphémère, en compagnie d'autres coiffeurs qui souhaitent s'impliquer.

Sentiment de normalité

Mme Lamarche mentionne que les femmes, lorsqu'elles arrivent au Chaînon, n'ont plus d'estime d'elles-mêmes. «C'est invisible, il y a trop de couches de blessures autour d'elles pour qu'elles [se donnent de l'estime].»

Mme Lamarche se réjouit donc que le salon «Luc mon coiffeur» permette à ces femmes de se sentir normales. «Elles se disent "j'ai droit à ça moi aussi, je peux être une personne normale. Si ça c'est possible, tout est possible"», a-t-elle fait valoir.

Luc Vincent ajoute que se sentir belle procure un sentiment de confiance qui s'est traduit lundi par des discussions positives.

«Ça n'a pas parlé d'itinérance. Ça parlait de projets, a-t-il relaté. Ces femmes se rappelaient aussi des beaux moments de leur vie. Elles ont oublié la situation dans laquelle elles sont.»

M. Vincent fait appel aux coiffeurs montréalais qui souhaiteraient donner de leur temps pour pouvoir offrir le plus d'heures possible aux femmes du Chaînon.

Il invite les salons intéressés à communiquer avec lui via l'adresse courriel info@lucvincent.com.