Trois rassemblements anticapitalistes se sont soldés par cinq arrestations à Montréal mardi soir - Des briques lancées sur des policiers

Un policier a été blessé au visage, mais on ignorait mardi soir s'il avait été atteint par l'une des briques rouges que plus d'un manifestant avait apportées sur les lieux.

Un adolescent de 17 ans, deux hommes de 38 et 26 ans et une femme de 21 ans ont été arrêtés pour voies de fait et agression armée envers un policier, entrave au travail des policiers et méfait.