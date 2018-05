Philippe Pichet prépare sa contre-attaque

TVA Nouvelles 01-05-2018 | 18h23

L'ancien chef du Service de police de la Ville de Montréal Philippe Pichet, suspendu depuis le 6 décembre dernier, demande à la Ville de Montréal et au ministère de la Sécurité publique de clarifier sa situation.

TVA Nouvelles a obtenu en exclusivité deux lettres envoyées mardi par M. Pichet dans lesquelles il demande des comptes aux autorités.

Dans les lettres adressées au directeur général de la Ville de Montréal Alain Marcoux et au ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux, Philippe Pichet rappelle que «rien ne lui a été reproché» et qu'il «devient important de clarifier sa situation» après près de cinq mois de suspension.

«Compte tenu des circonstances et du fait qu'il ne m'a jamais été rien reproché et par le fait même jamais été donné l'occasion de répondre à quelques reproches que ce soit, il devient important que je sois informé et puisse discuter avec les autorités compétentes de la suite des choses», écrit-il dans sa lettre au ministre Coiteux.

M. Pichet ajoute que lors de sa rencontre avec le directeur général de la Ville, le 13 février dernier, M. Marcoux lui avait indiqué que le ministère de la Sécurité publique était dans l'attente du rapport du nouveau chef du SPVM Martin Prud'homme pour statuer sur son sort. Ce rapport devait être remis à la fin du mois d'avril. En ce 1er mai, Philippe Pichet manifeste son «impatience à être informé de la situation».

L'ancien directeur du SPVM a été réaffecté à la gestion des agents de sécurité après sa rencontre de février avec le directeur général de la Ville. Une situation qu'il n'a «pas acceptée ni demandée», rappelle-t-il dans sa lettre à M. Marcoux.

Il avait été suspendu en décembre par le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux à la suite du dévoilement du rapport Bouchard, qui critique sévèrement les pratiques internes au sein du corps policier.

Des dépenses aux frais de la Ville?

Philippe Pichet demande aussi à la Ville de Montréal d'assumer les frais de la voiture de fonction à laquelle il avait droit lorsqu'il était directeur.

Selon ce qu'il invoque dans sa lettre à Alain Marcoux, M. Pichet estime que son contrat de travail lui donne droit aux conditions et avantages des cadres et à la Politique de rémunération des cadres de la Ville de Montréal.

En plus de son véhicule de fonction, M. Pichet avance que la Ville devrait lui fournir l'allocation vestimentaire prévue à son contrat et assumer les honoraires de son conseiller juridique «considérant que la situation actuelle découle de l'exercice de ses fonctions de directeur du Service de police de la Ville de Montréal».

Après avoir été suspendu en décembre, Philippe Pichet a conservé son salaire de cadre, montant qu'il touche toujours depuis sa réaffectation au poste de superviseur des agents de sécurité.