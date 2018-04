Les emplois seront créés à leur studio de Pointe-Saint-Charles ouvert il y a deux mois - L'américaine Reel FX crée 400 emplois à Montréal

Francis Halin 27-04-2018 | 09h10

La firme du Texas d'effets visuels Reel FX va créer 400 emplois dans la métropole d'ici trois ans, a annoncé l'entreprise vendredi en marge d'un forum sur le rayonnement de Montréal à l'international au Palais des congrès.

« L'investissement tournera probablement autour de 13 millions $ », a lancé le PDG de Reel FX Steve O'Brien après l'annonce. D'ici la fin du mois de mai, Reel FX aura 50 employés. Elle souhaite ensuite en embaucher une centaine par année d'ici 2020.

M. O'Brien admet avoir jonglé avec les villes d'Atlanta, de Toronto et de Vancouver avant d'avoir arrêté son choix sur la métropole du Québec pour la qualité de la main-d'oeuvre et sa qualité de vie.

Bonne nouvelle

« Nous saluons haut et fort l'arrivée de Reel FX, qui vient confirmer la position enviable du Grand Montréal comme chef de file mondial du secteur des effets visuels et de l'animation. Ses dirigeants ont notamment été séduits par le dynamisme de son écosystème, qui compte la plus forte concentration d'emplois au pays », a pour sa part déclaré M. Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International.

Pour l'instant, Québec offre une aide de 440 000$ à Reel FX pour lui donner un coup de pouce dans la formation de ses 400 futurs employés. Il s'agit d'une fraction de l'aide financière dont elle pourrait bénéficier grâce aux crédits d'impôt de postproduction pouvant payer jusqu'à 36% du salaire d'un employé du secteur.