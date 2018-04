Communauto au centre-ville dès vendredi

Sarah Daoust-Braun 26-04-2018 | 18h37

L'entreprise de véhicules en libre-service Communauto étendra son offre de service dans 10 arrondissements, dont le centre-ville, à partir de vendredi.

La zone pour l'arrondissement de Ville-Marie couvrira l'est de la rue Amherst et l'ouest de la rue de la Montagne. Le service sera aussi ajouté dans le quartier Ahuntsic et dans certains secteurs de Verdun et d'Outremont.

La Ville de Montréal a modifié cette semaine son règlement pour permettre aux exploitants d'acheter des permis de stationnement universels dans 10 arrondissements sur 19.

Du côté de son compétiteur Car2go, on indique qu'une annonce en ce sens devrait suivre sous peu, sans toutefois préciser de détails.