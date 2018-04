Aînés drogués: le «voleur au chocolat» extradé au Canada

TVA Nouvelles 25-04-2018 | 16h32

L'homme suspecté d'avoir détroussé des aînés de Montréal après leur avoir fait manger du chocolat drogué, Hamid Chekakri, a été extradé au Canada mercredi.

Deux enquêteurs de la division Est du Service de police de la Ville de Montréal sont allés le chercher à Atlanta, aux États-Unis, où il était emprisonné depuis son arrestation le 31 mars.

L'homme de 47 ans est arrivé à Montréal vers midi sur un vol commercial. Il devrait être interrogé jusqu'en soirée. Chekakri devrait comparaître jeudi pour des accusations qui restent à déterminer.

Rappelons que selon le SPVM, Chekakri «se présentait chez des victimes âgées dont la maison était en vente et insinuait qu'il était intéressé à en faire l'achat. Il offrait aux victimes une boite de chocolat et les obligeait à en manger en guise de remerciements et de tradition», ont indiqué alors qu'on cherchait à le coincer.

Ces friandises étaient toutefois remplies d'un psychotrope qui ralentit le système nerveux central. Après avoir mangé la friandise, les victimes étaient plongées dans un long sommeil d'une dizaine d'heures.