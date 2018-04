Le chauffeur de la STM qui a frôlé un cycliste suspendu cinq jours

TVA Nouvelles 24-04-2018 | 10h12

Le chauffeur d'autobus de la STM qui a frôlé un cycliste le 12 avril dernier, au centre-ville de Montréal, s'est vu imposer cinq jours de suspension.

Son syndicat, le SCFP-Québec, a confirmé l'information mardi à TVA Nouvelles, en précisant que la suspension était sans solde.

«Le syndicat encourage tout le monde, du plus vulnérable au poids lourd, à respecter le Code de la sécurité routière et les règlements en vigueur», a mentionné Renato Carlone, président du syndicat des chauffeurs d'autobus de la STM, dans une déclaration publiée sur le site web syndical

Dans une vidéo filmée par le cycliste grâce à une caméra placée sur son casque, on pouvait voir l'autobus le frôler sur la rue Sherbrooke. Devenue virale sur internet, cette vidéo montrait ensuite une discussion entre le cycliste, Stéphane Popovic, et le chauffeur qui justifiait sa conduite en mentionnant que le cycliste ne devrait pas circuler sur cette rue.

«Plutôt que d'alimenter l'antagonisme entre les différents usagers de la route, les Montréalais devraient s'unir afin de mettre la pression sur les différents paliers décisionnels pour que de meilleures infrastructures soient disponibles et que l'offre de transport en commun soit améliorée et que nos membres puissent servir la population dans des conditions qui valorisent le transport en commun et le transport actif», a précisé Renato Carlone.

- Avec la collaboratin d'Yves Poirier