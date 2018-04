Un quinquagénaire porté disparu à Montréal

Agence QMI 23-04-2018 | 08h25

Le Service de police de la Ville de Montréal demande l'aide de la population pour retrouver un homme de 56 ans porté disparu depuis dimanche après-midi à Montréal.

Renato Marrone a été vu pour la dernière fois dans le secteur de Saint-Léonard, le 22 avril vers 14 h 30. Il n'a pas donné de nouvelle depuis ce temps.

Sa famille a des raisons de craindre pour sa sécurité et sa santé car il souffre de diabète de type 1 et n'aurait pas sa médication avec lui.

M. Marrone mesure 1,82 m et pèse 71 kg. Il a les cheveux et les yeux bruns et a un portrait tatoué sur l'épaule gauche. Il parle français, anglais et italien.

Toute personne ayant de l'information peut communiquer avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.