Auditorium de Verdun et aréna Denis-Savard: lancement des travaux le mois prochain

Agence QMI 20-04-2018 | 14h36

Les travaux de rénovation de l'Auditorium de Verdun et de reconstruction de l'aréna Denis-Savard s'amorceront le mois prochain et nécessiteront un investissement global de 36,9 millions $.

La Ville de Montréal assumera 68,7 % de la facture, soit 25,3 millions $, alors que l'arrondissement de Verdun allongera 11,6 millions $ (31,3 %).

Québec a de son côté accordé une subvention de 1 million $ dans le cadre des travaux, qui se dérouleront en deux phases, en vue d'un parachèvement à la fin de 2019.

L'administration Plante vise l'obtention de la certification LEED-Argent, alors que des mesures d'économie d'énergie seront notamment déployées.

La Ville et le gouvernement du Québec se sont engagés à préserver le patrimoine architectural de l'Auditorium de Verdun, qui a été construit il y a 75 ans. Les rénovations seront réalisées en vertu du programme de mise aux normes des arénas municipaux, qui touche plus d'une trentaine de bâtiments.

On remplacera notamment les systèmes de réfrigération au fréon par des systèmes de réfrigération à l'ammoniac, en plus d'harmoniser les façades de l'Auditorium de Verdun et de l'aréna Denis-Savard, qui, pour sa part, «sera reconstruit en ajoutant un nouveau foyer central selon un design contemporain harmonisé à l'ensemble», a-t-on précisé, par communiqué.

Soulignons que les estrades en bois et en fonte d'origine de l'Auditorium auront droit seulement à des «travaux d'adaptation mineurs», la capacité de 4000 sièges devant demeurer la même.

«C'est une installation mythique non seulement pour les Verdunois, mais également pour les Montréalais. Il était incontournable d'y investir pour le rénover, mais aussi pour en améliorer l'accessibilité universelle, augmenter son potentiel multifonctionnel et assurer la pérennité des équipements», a indiqué vendredi le maire de l'arrondissement de Verdun, Jean-François Parenteau, qui était accompagné de la ministre de l'Environnement et député de Verdun, Isabelle Melançon.