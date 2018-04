Projet d'habitation mixte au métro Frontenac

18-04-2018 | 12h41

MONTRÉAL - Un complexe d'habitation mixte comprenant près de 300 unités sera construit à deux pas de la station de métro Frontenac, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé mercredi la réalisation du Complexe immobilier Frontenac, qui est piloté par deux sociétés paramunicipales de la Ville, soit la Société de transport de Montréal (STM), à qui appartient le terrain de 54 2000 pieds carrés où sera érigé l'édifice, ainsi que la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM).

C'est la filiale commerciale de la STM, Transgesco, qui est responsable de ce projet TOD (Transit Oriented-Development) aménagé, comme le veut ce concept, à proximité d'un système de transport structurant.

Des 298 unités, 109 seront des condos abordables accréditées par le programme Accès Condos et près de 60 % des unités compteront deux chambres et plus. Soixante appartements seront des logements sociaux, dont la majorité sera réservée aux familles dans le cadre du programme AccèsLogis.

Quelque 129 condos s'y trouveront aussi, de même que près de 26 000 pieds carrés de bureaux pour la STM ainsi qu'un stationnement de 213 cases pour les véhicules et 175 places pour les vélos.

«Ce projet démontre comment on peut combiner les forces de nos sociétés paramunicipales pour réaliser des projets exemplaires qui répondent aux besoins des Montréalaises et des Montréalais», a dit la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Ensemble, [la STM et la SHDM] ont conçu un projet qui s'inscrit dans la vision de développement du quartier, en élargissant l'offre résidentielle dans un secteur en forte demande, et en intégrant une mixité dans son offre en proposant 169 unités de logement social et abordable.»

Le Complexe immobilier Frontenac sera situé sur le terrain de stationnement adjacent à la Maison de la culture Frontenac, entre les rues Frontenac, du Havre et La Fontaine.

C'est en 2015 que la STM s'est tournée vers la SHDM pour «mettre en valeur cet actif immobilier». Le groupe de ressources techniques Coop du Havre s'occupe de son côté du volet du logement social du projet en vertu du programme AccèsLogis.

C'est le promoteur Cosoltec qui réalisera le projet, la construction devant s'amorcer l'an prochain en vue d'une livraison en 2021.