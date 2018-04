Montréal: le service d'incendie ouvert à intégrer les signes religieux

Sarah Daoust-Braun 17-04-2018 | 12h55

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) se dit ouvert à intégrer les signes religieux au sein de son effectif, même si aucun pompier n'a fait de demande à ce jour.

« Il n'y a pas de non au départ », a lancé Suzanne Desjardins, conseillère stratégique climat de travail, santé et mieux-être pour le SIM, devant la Commission de la sécurité publique, qui se penchait mardi sur le manque de diversité chez les pompiers montréalais.

Selon cette dernière, le service n'a pour l'instant reçu aucune demande pour porter le turban ou le hijab. Elle n'a pas eu d'échos non plus de la part des écoles qui enseignent le métier de pompier.

« On s'est posé la question, c'était d'actualité. Comme tout service à la Ville, on doit faire face aux accommodements raisonnables. On évaluerait la demande [si elle se présente] », a expliqué Suzanne Desjardins

La sécurité d'abord

Le directeur du SIM Bruno Lachance a souligné qu'une analyse en termes de santé et de sécurité au travail devra être faite pour ce genre de demande.

« On va respecter la charte sur les droits et libertés de la personne sur les accommodements raisonnables », a-t-il tout de même assuré.

Le débat sur le port des signes religieux a été relancé au début du mois d'avril, après que la mairesse Valérie Plante se soit dite « ouverte » à les intégrer à l'uniforme des policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le SPVM a répondu ne pas être prêt à prendre position sur le sujet, puisqu'il n'a reçu aucune demande de policiers. Selon le porte-parole Ian Lafrenière, il s'agit d'une question encore « trop hypothétique ».

Le Journal de Montréal a dévoilé la semaine dernière que la première étudiante en techniques policières du Québec portant un voile était prête à tout pour exercer son futur métier.