Montréal: le projet du SRB Pie-IX franchit une autre étape

Agence QMI 13-04-2018 | 15h13

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé l'entente détaillée concernant le réaménagement du boulevard Pie-IX, dans l'est de Montréal, afin de doter cet important axe nord-sud d'un service rapide par bus (SRB), un projet de transport structurant qui fait du surplace depuis plus d'une décennie.

L'entente détaillée intervenue avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui codirige le projet avec la Ville, touche aux travaux à réaliser sur le boulevard Pie-IX, de même que «la mise en service, la mise en exploitation et la clôture» du tronçon montréalais du SRB Pie-IX, a-t-on précisé vendredi, par communiqué.

Des modifications au contrat d'Aecom Consultats, responsable des plans et devis, ont par ailleurs été entérinées dans le but de bonifier le projet. Des saillies de trottoir ont notamment été ajoutées et le système de transport intelligent a été bonifié, de même que le système d'éclairage et les feux de signalisation.

Les plans et devis devront aussi prévoir «l'intégration des travaux d'ingénierie nécessaires pour la reconstruction et la réhabilitation des conduites secondaires d'eau potable et d'égout».

«Je suis emballée d'annoncer aujourd'hui que le projet franchit un jalon important vers sa réalisation», a dit la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le SRB Pie-IX comprendra 11 kilomètres de voies réservées au centre du boulevard Pie-IX, entre la station de métro Pie-IX, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, et le boulevard Saint-Martin, à Laval, où se trouvera un stationnement incitatif. Dix-sept stations seront aménagées le long du parcours pour les besoins des usagers.

«Les Montréalais et les Montréalaises attendent le SRB Pie-IX depuis longtemps, a ajouté Mme Plante. Ce projet aura un impact majeur sur la mobilité. Il permettra de déplacer plus efficacement et plus rapidement près de 70 000 personnes par jour. De plus, il aura un effet important sur la qualité de vie des résidents, puisque la Ville profitera des travaux pour bonifier les aménagements, en ajoutant plusieurs centaines d'arbres et du mobilier urbain convivial.»

Intermodalité avec les lignes verte et bleue du métro

En plus de se greffer à la ligne verte du métro au niveau de l'avenue Pierre-De Coubertin, le SRB Pie-IX sera en intermodalité avec la future station de métro de la ligne bleue qui sera construite à la hauteur du boulevard Pie-IX.

«Les travaux ont également été revus afin de tenir compte du prolongement à venir de la ligne bleue, ce qui permettra d'offrir aux usagers un service de transport collectif efficace et intégré, une priorité de notre administration», a indiqué Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et du transport au sein du comité exécutif.