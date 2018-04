Un corps découvert après un incendie à Laval

Agence QMI 11-04-2018 | 17h59

LAVAL | Le corps d'un homme a été découvert dans les décombres d'un incendie qui a éclaté dans une tour d'habitation de Laval, mercredi après-midi.

L'incendie a pris naissance vers 13 h 15 dans un logement situé au 11e étage d'un édifice de l'avenue du Havre des Îles.

Les flammes ont rapidement été maîtrisées par les pompiers de Laval. Cependant, ceux-ci ont découvert le corps d'un homme dans l'appartement au cours de leur intervention, a expliqué l'agente Stéphanie Beshara, porte-parole pour la police de Laval.

La cause de l'incendie demeurait à éclaircir, mercredi soir. La cause du décès de l'homme et son identité n'ont pas davantage été dévoilées.

Le feu a été circonscrit à l'intérieur du logement. Les résidents de la tour ont pu réintégrer leur logis en fin de journée.

C'est la deuxième fois qu'un événement mène à la mort d'une personne dans cet édifice en quelques semaines. Le 29 mars dernier, un homme de 36 ans avait perdu la vie lors d'une intervention de la police de Laval dans un logement du septième étage, en tentant de sauter d'un balcon.

Mme Beshara a toutefois assuré que ces deux éléments ne sont pas liés.