BIXI envisage le vélo électrique

Zacharie Goudreault 10-04-2018 | 13h47

BIXI étudiera la possibilité d'ajouter des vélos électriques à son réseau de vélopartage à Montréal.

«Dans les prochains mois, nous allons établir la faisabilité de l'implantation du vélo électrique», a indiqué la présidente du conseil d'administration de BIXI Montréal, Marie Elaine Farley, lors d'une conférence de presse mardi à l'École de technologie supérieure (ÉTS).

L'organisme montréalais, qui entame sa dixième saison mardi, soit cinq jours plus tôt qu'à l'habitude, lancera un appel de proposition prochainement afin d'explorer cette possibilité.

Le déploiement de vélos électriques pourrait ainsi faire l'objet d'un projet pilote à moyen terme.

Un nouveau tarif réduit sera offert aux étudiants et aux personnes de 65 ans et plus, qui paieront 2 $ pour un aller simple ne dépassant pas 30 minutes. Ce tarif est actuellement de 2,95 $.