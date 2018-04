Montréal sera-t-elle épargnée par la neige vendredi? Nouvelle tempête: le Québec n'en a pas fini avec l'hiver

Agence QMI 04-04-2018 | 14h57

MONTRÉAL - Les importantes précipitations de neige qui devaient tomber sur la métropole vendredi n'auront probablement pas lieu, selon les nouvelles prévisions à moyen terme.

Les 5 à 10 centimètres de neige prévus ont cédé leur place à des averses de neige fondante, voire à de la pluie.

Selon les plus récentes données d'Environnement Canada, les 5 degrés Celsius prévus au mercure ne devraient pas permettre d'accumulation de neige au sol.

«Les modèles météorologiques canadiens et américains semblent aller dans la même direction, c'est-à-dire que la dépression devrait passer plus au nord, et donc laisser de la pluie à Montréal», a expliqué en entrevue avec TVAnouvelles.ca Steve Boily d'Environnement Canada.

Toutefois, la trajectoire de la dépression, sa vitesse et les températures attendues vendredi peuvent toujours changer.

Le scénario mêlant pluie et neige fondante reste le plus probable, malgré les incertitudes.

«Si de la neige tombe au sol, environ quatre centimètres, ça devrait fondre rapidement», a ajouté Steve Boily.

Toutefois, la neige pourrait ne pas avoir dit son dernier mot.

Dans les prévisions à long terme d'Environnement Canada, des averses de neige seraient au menu mardi prochain. Il faudra toutefois attendre des prévisions à plus court terme avant de confirmer.

En moyenne, 13 cm de neige tombent sur la métropole en avril.