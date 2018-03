250 millions $: l'industrie du taxi se donne du temps pour analyser

Matthieu Payen 29-03-2018 | 18h59

L'industrie du taxi reporte son assemblée générale prévue mardi, après l'annonce en début de semaine de la mise en réserve de 250 millions $ dans le budget provincial pour compenser les pertes des chauffeurs causées par Uber.

Dans un communiqué envoyé aujourd'hui aux chauffeurs, les représentants de l'industrie expliquent qu'ils veulent ainsi «pouvoir bien analyser la situation, bien vous informer et continuer les négociations».

Ils soulignent «le premier pas que le gouvernement fait», mais rappellent également leur «frustration quant à la décision du gouvernement du Québec de reconduire le projet-pilote qui permet à Uber de continuer à opérer au Québec».

«La contestation judiciaire contre le projet-pilote pour Uber doit continuer», est-il indiqué dans le communiqué.

L'assemblée générale de mardi devait permettre de faire le point sur les négociations avec le gouvernement et de voter sur d'éventuelles actions à mener. Aucune nouvelle date n'est précisée pour le moment.

Mercredi, Le Journal a rejoint quatre chauffeurs de taxi. Trois d'entre eux n'ont pas caché leur désaccord envers les annonces du gouvernement.

«Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement annonce d'un côté qu'il veut me compenser pour les pertes que me cause Uber et de l'autre il m'envoie ses avocats pour contester mon action en justice», déplorait notamment Dama Metellus, qui a initié en 2016 un recours collectif contre l'État québécois.