Un nouvel hôtel techno à deux pas du Palais des congrès de Montréal

Guillaume Picard 29-03-2018 | 17h10

Pour se démarquer dans le marché hôtelier autour du Palais des congrès de Montréal, le nouvel Hôtel Monville, qui vient d'ouvrir ses portes, mise sur la technologie et la vie montréalaise.

L'Hôtel Monville, construit sur le site de l'ancienne maison hantée, au coin De Bleury et La Gauchetière, est pourvu d'un robot qui fait le service aux chambres. Le robot - qui n'a pas encore été baptisé - peut ainsi livrer un goûter, des serviettes supplémentaires ou encore une brosse à dents. Il s'agit d'une première au Canada et le fruit d'une technologie développée dans la Silicon Valley par la firme Savioke.

Ouvert depuis deux semaines, l'Hôtel Monville songe déjà à se doter d'un deuxième robot, tant les clients sont ravis de l'expérience à ce jour.

Autre nouveauté pour se démarquer de la concurrence, l'Hôtel Monville, qui est exploité par la même équipe que l'Hôtel Gault, offre un service d'enregistrement à l'aide de bornes électroniques dans l'entrée. Le système est muni d'un distributeur de clés, ce qui fait en sorte que les clients peuvent être résolument indépendants. On peut même faire son check-out depuis la chambre, où les télés sont interactives.

«Nous savons que nos clients sont souvent pressés et veulent un service efficace. On voulait donc qu'ils puissent rapidement accéder à leur chambre, que l'expérience soit flexible pour eux», a dit Jean-Cédric Callies, directeur, ventes et marketing de l'Hôtel Monville.

Les chambres sont compactes, sans perte d'espace, et sont ouvertes sur l'extérieure grâce à d'immenses vitres. Toutes sont munies d'un lit très grand format et d'un téléviseur HD de 50 pouces et plus.

Ouvert depuis le 15 mars, l'Hôtel Monville affiche pratiquement complet, car même s'il est un nouveau joueur au carrefour du Vieux-Montréal et du Quartier des spectacles, il est associé au groupe Preferred Hotel, lequel s'appuie sur un réseau de 600 hôtels.

Pour faire vivre l'expérience montréalaise et québécoise, l'Hôtel Monville s'est par ailleurs associé à plusieurs fournisseurs et partenaires locaux, dont Stingray pour la musique d'ambiance, Frank and Oak pour les costumes des employés, Lambert et fils pour les luminaires et Oneka pour les produits de bain 100 % naturels. Les matériaux, dont le bois, proviennent des quatre coins de la Belle Province.

Attirer aussi les Montréalais

Et parlant de Montréal, l'hôtel veut faire le plein de clients locaux, attirés par son expérience lounge et un DJ qui sera en poste dans l'immense lobby comprenant un bar et une zone de restauration. Ce vaste espace comprenant aussi une mezzanine où des événements peuvent être organisés, est tapissé d'images de Montréal croquées par la photographe Valérie Jodoin Keaton. La fresque permet de faire un tour complet de la métropole.

Quant au 20e étage, où l'on retrouve un espace de congrès, il est aussi doté d'une grande terrasse où les 5 à 7 pourront s'étirer avec les couchers de soleil et la vue sur la montagne, mais aussi le pont Jacques-Cartier.

L'Hôtel Monville en chiffres

-Édifice de 20 étages

-Hôtel 4 étoiles

-215 chambres

-54 suites

-100 employés