De bonnes relations entre Montréal et les promoteurs du retour du baseball

Agence QMI 26-03-2018 | 10h25

Si la mairesse de Montréal Valérie Plante n'assiste pas aux matchs des Blue Jays au Stade olympique lundi et mardi, ce n'est pas par manque d'intérêt, assure son administration. Les communications seraient bonnes avec les promoteurs du retour du baseball majeur dans la métropole.

Éric Alan Caldwell, conseiller municipal de Hochelaga, sera l'un des membres du comité exécutif de la ville qui assisteront à la rencontre de mardi.

«Dès l'arrivée en place de la mairesse, des membres de l'administration ont rencontré les promoteurs du projet du retour des Expos, a-t-il assuré en entrevue à LCN, lundi matin. Les contacts sont faits. Les communications sont bonnes.»

Valérie Plante a assuré qu'un bon projet en faveur du retour des Expos à Montréal serait appuyé par son administration.

Dimanche, des anciens des Expos étaient réunis au gala des célébrités Expos Fest à Laval. L'ancien joueur étoile Jose Vidro a demandé plus de transparence de la part du baseball majeur. Selon l'analyste Rodger Brulotte, les dossiers de l'avenir des Rays de Tampa Bay et des Athletics d'Oakland passeront avant une possible expansion du circuit.