Incendie majeur dans un immeuble du centre-ville de Montréal

Agence QMI 24-03-2018 | 07h53

MONTRÉAL - Un incendie faisait rage dans un immeuble résidentiel et commercial de la rue Bishop, entre la rue Sainte-Catherine Ouest et le boulevard René-Lévesque Ouest, au centre-ville de Montréal, samedi matin.

Les pompiers ont été appelés sur les lieux à 5 h 20 samedi matin, pour un feu qui a pris naissance dans un logement situé au troisième étage du bâtiment.

«À notre arrivée, de la fumée et des flammes sortaient du troisième et du toit», a décrit Martin Farmer, porte-parole du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

L'intensité de l'incendie et la difficulté qu'ont eue les pompiers à le combattre ont nécessité l'évacuation non seulement des résidents de l'édifice, mais également de deux immeubles voisins. Personne n'a toutefois été blessé.

Difficile à combattre

M. Farmer s'attendait à samedi matin à ce que le travail des pompiers pour maîtriser et éteindre l'incendie se poursuive pendant une partie de la journée, tant la tâche était compliquée.

«On a dû évacuer les pompiers de peur que le toit ne s'effondre, a-t-il poursuivi. Alors, on n'a pas accès au foyer de l'incendie et on procède de l'extérieur.»

Selon M. Farmer, la solidité du bâtiment contribue à rendre l'incendie difficile à éteindre, notamment en raison de la quantité de matériel pouvant alimenter le feu. Plus de 120 pompiers sont intervenus sur les lieux.

La rue Bishop était fermée entre la rue Sainte-Catherine Ouest et le boulevard René-Lévesque Ouest, samedi matin, et risquait de le demeurer pour une partie de la journée, le temps que l'incendie soit maîtrisé et que le SIM mène son enquête pour en déterminer la cause.