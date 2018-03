Pont Jacques-Cartier: manifestation samedi pour dénoncer l'«ouverture tardive» de la piste multifonctionnelle

Agence QMI 23-03-2018 | 17h20

L'Association des piétons et cyclistes du pont Jacques-Cartier (APC-PJC) promet de faire du bruit ce samedi matin lors d'une manifestation au cours de laquelle elle dénoncera l'«ouverture tardive» de la piste multifonctionnelle.

Jeudi, la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée a indiqué que la piste multifonctionnelle rouvrirait seulement en avril, sans toutefois indiquer de date précise.

L'APC-PJC, qui milite pour un accès à l'année de la voie piétonne et cyclable située du côté ouest du pont Jacques-Cartier, trouve que les autorités mettent du temps avant de bouger.

«Une nouvelle fois, des travaux retardent l'ouverture de la piste (ouest) et du trottoir (est) pour les piétons et cyclistes. Aucun accès n'est prévu avant le mois d'avril selon PJCCI. Le traitement réservé aux piétons et cyclistes est discriminatoire et contraire aux politiques du gouvernement fédéral visant à réduire les GES et de promouvoir la vie active», ont écrit les organisateurs, vendredi.

Les cyclistes et piétons peuvent manifester à compter de 10 h au parc des Vétérans, situé à l'entrée de la piste multifonctionnelle du côté de Montréal.