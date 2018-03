La ville comble son retard sur Toronto et Vancouver quant à la vente de maison à plus de 1 M$ - Montréal attire les riches

Francis Pilon 22-03-2018 | 19h12

Montréal est la ville qui enregistre la plus forte croissance économique dans le domaine des maisons luxueuses vendues à plus de 1 M$ au Canada, selon la firme Sotheby's.

De plus en plus de riches veulent se procurer une maison valant des millions à Montréal.

Sept chambres à coucher, 5 salles de bain, des vues panoramiques sur la ville, une piscine creusée, un ascenseur et même un garage 4 véhicules sont offerts au 9 Place Braeside dans Westmount pour ceux qui souhaitent combler leur besoin de luxe contre une somme d'environ 13M$.

« Montréal semblait être loin dans le domaine du marché immobilier de luxe au Canada. Mais ce printemps, on s'attend à des gains importants qui vont établir de nouveaux records pour la ville», affirme Brad Henderson, président de Sotheby's au Canada.

Les données compilées par la compagnie durant les deux premiers mois de l'année 2018 montrent que le nombre de résidences vendues à plus de 1 M$ a augmenté de 20% à Montréal avec un total de 104 unités achetées.

Moins cher ici

« Le coût des maisons dans les autres provinces canadiennes est rendu trop cher, explique Sacha Brosseau, vice-président du courtage chez Sotheby's International Realty Canada. Les gens viennent de plus en plus acheter des maisons de luxe à Montréal. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent en avoir plus avec leurs millions ici. »

Baisse ailleurs

À Vancouver, durant les mois de janvier et février 2018, les maisons dont la valeur est de plus de 1 M$ ont diminué de 39% avec 193 unités vendues. En comparaison à Toronto, où 1498 unités ont été achetées durant cette même période, la vente de maisons évaluée à plus de 1 M$ a aussi chuté de 55%.

Selon M. Brosseau, la nouvelle taxe de 15% imposée en 2017 aux acheteurs étrangers qui souhaitent se procurer une propriété en Ontario a certainement aidé Montréal à vendre davantage de maisons luxueuses.

Selon la Fédération des Chambres immobilières du Québec, les ventes de maisons unifamiliales à plus de 1M$ ont augmenté de 26% au Québec en 2017.

Montréal en retard

Philippe Bélanger, professeur adjoint au Département de finance, assurance et immobilier de l'Université Laval n'est pas impressionné par ces chiffres.

«Montréal est très loin derrière Toronto et Vancouver en ce qui a trait au marché immobilier de luxe, avoue M. Bélanger. En ce moment, je vois ces chiffres comme du rattrapage, la métropole du Québec a encore beaucoup de chemin à faire avant de devenir la ville avec le plus de maisons luxueuses au Canada.»