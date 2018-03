Un homme qui aurait abordé une fillette de 8 ans est recherché à Longueuil

Agence QMI 22-03-2018 | 16h14

LONGUEUIL | La police demande l'aide du public pour identifier un homme qui a abordé une fillette de 8 ans, mardi matin, dans le secteur de Saint-Hubert, à Longueuil.

Vers 8 h 10, la jeune fille marchait sur la rue William lorsqu'elle a vu un homme qui attendait à un arrêt d'autobus.

Elle aurait ensuite été suivie par l'individu alors qu'elle empruntait un passage piétonnier menant au parc Joyal, situé sur le boulevard Édouard.

Selon la police, l'homme l'aurait abordée pour lui parler et aurait quitté vers la rue William.

Les autorités ont fait savoir que la présence policière avait été accrue dans le secteur, notamment près des écoles, et que la surveillance se poursuivrait durant quelques jours.

L'homme recherché a la peau blanche, mais aurait le teint basané. Il serait âgé entre 30 et 40 ans, mesurerait entre 1,68 et 1,70 mètre (5 pi 6 po ou 5 pi 7 po) et serait de corpulence moyenne.

Il a les cheveux courts foncés et rasés sur les côtés, ainsi qu'une barbe complète de quelques jours.

Au moment des faits, il portait un manteau de cuir brun ou noir, un pantalon bleu, des souliers noirs et des lunettes de soleil.

L'homme s'exprime en français avec un accent espagnol.

La police demande à toute personne qui détiendrait de l'information au sujet de cet événement ou qui en aurait été témoin de téléphoner au 450 463-7211 ou directement au 911.