Passages à niveau à Montréal: le fédéral doit agir et modifier la loi

Agence QMI 20-03-2018 | 13h28

MONTRÉAL - Des organismes demandent à nouveau au ministre fédéral des Transports de modifier la législation pour permettre l'implantation de passages à niveau ainsi que des passerelles à Montréal.

L'objectif est de faciliter et de sécuriser le déplacement des citoyens en décloisonnant les quartiers urbains. «Des traverses piétonnières et cyclistes, tous les 500 m dans les zones denses de Montréal, de type passage à niveau, devraient être envisagées», a mentionné dans un communiqué Coralie Deny, directrice générale du CRE-Montréal, un organisme consacré à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable sur l'île de Montréal.

À Boucherville, notamment, un passage à niveau a été construit sur une voie du CN avec des barrières, souligne-t-on.

Une pétition réclamant une intervention du fédéral a été déposée mardi au parlement d'Ottawa par la députée néo-démocrate de Laurier-Sainte-Marie, Hélène Laverdière. Initiée par le Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-Montréal) et le Collectif citoyen pour des passages à niveau, elle a été signée par 2300 personnes.

«Il n'est pas acceptable que le gouvernement ne réponde pas aux attentes légitimes de milliers de citoyens pour un meilleur milieu de vie, a affirmé Mme Laverdière, dans un communiqué. Le ministre des Transports ne peut pas éternellement dire qu'il a les mains liées. Il doit se donner les moyens nécessaires et faire passer l'intérêt public avant celui des compagnies ferroviaires.»

La députée néo-démocrate ne s'explique d'ailleurs pas que les libéraux aient voté en mai dernier contre son projet de loi qui visait à faciliter la construction de passages à niveau et à améliorer ainsi la mobilité des piétons et cyclistes.

Les initiateurs rappellent que malgré les interdits, plusieurs résidents «se font faits des passages à travers les clôtures au péril de leur sécurité et malgré les mesures de contrôle et de répression mises en place depuis une dizaine d'années par les entreprises ferroviaires».