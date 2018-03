Griffintown: le controversé Bar Playground forcé de fermer ses portes

Agence QMI 02-03-2018 | 22h09

Le controversé Bar Playground de la rue Notre-Dame Ouest, dans le quartier Griffintown, à Montréal, ferme ses portes.

Les élus de l'arrondissement du Sud-Ouest ont refusé vendredi au cours d'une séance extraordinaire sa demande d'usage conditionnel en vertu du Règlement sur les usages conditionnels pour «l'usage débit de boissons alcooliques».

«La décision rendue par les élus implique que les exploitants seront contraints de cesser leurs activités dans le local actuel, a expliqué l'arrondissement dans un communiqué. La Régie des alcools, des courses et des jeux sera alors avisée de la décision de l'arrondissement. L'établissement devra se relocaliser. L'arrondissement proposera une démarche d'accompagnement afin de trouver des solutions à une relocalisation de leurs activités ailleurs sur le territoire.»

Après évaluation de sa demande, il a été décidé que le bar ne respectait pas les conditions qui ont trait notamment à «la complémentarité et la compatibilité avec le milieu, la présence à moins de 10 mètres de l'accès et des fenêtres du bâtiment résident voisin, la présence des fumeurs, le bruit généré par les activités et la quiétude du milieu environnant».

Le bar, qui avait obtenu un permis de transformation et un certificat pour débit de boissons en avril 2017 - révoqué quelques mois plus tard-, est adjacent à un immeuble résidentiel dont le rez-de-chaussée est occupé par des logements, a souligné l'arrondissement dans son communiqué, vendredi, et il avait fait l'objet «de nombreuses plaintes de résidents relatives au bruit excessif et d'incivilités [...] depuis l'été et jusqu'à récemment».

En début de soirée, le Bar Playground a écrit sur son compte Facebook que «c'est le coeur rempli de tristesse que nous vous annonçons la fermeture de notre bar de quartier, un lieu de socialisation où les citoyens aimaient pourtant se retrouver pour jouer une partie de ping pong ou de billard tout en prenant un verre». «Les élus de l'arrondissement Sud-Ouest de la Ville de Montréal ont sonné le glas du Bar Playground.»