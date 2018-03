Montréal renonce à plusieurs stationnements VIP

Sarah Daoust-Braun 28-02-2018 | 11h22

L'administration de Valérie Plante renonce à la majorité de ses espaces de stationnement VIP réservés à la garde rapprochée de la mairesse.

Montréal a révisé son bail avec le complexe Chaussegros-de-Léry situé à côté de l'hôtel de ville où elle louait depuis plusieurs années 14 places de stationnement VIP. La Ville conservera six places sur 14 qui seront converties en espace pour garer les vélos des membres du comité exécutif.

Plusieurs membres du comité exécutif ne possèdent pas de voiture et privilégient l'usage du transport en commun, peut-on lire dans les documents de la ville. Ceux qui souhaitent se rendre au travail en voiture pourront se garer dans les garages de l'hôtel de ville.

« C'est une autre preuve de cohérence de notre administration. On avait promis de réduire les dépenses administratives et du comité exécutif », a souligné la responsable de la gestion et de la planification immobilière Magda Popeanu.

Cette mesure permettra à la Ville d'économiser plus de 500 000 $ sur 10 ans.