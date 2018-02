Importante saisie d'héroïne à Montréal : deux suspects arrêtés

Agence QMI 20-02-2018 | 12h55

Les policiers ont réalisé une importante saisie d'héroïne et d'armes à feu, en plus d'arrêter deux suspects, la semaine dernière, à Montréal, a-t-on annoncé mardi.

Le 15 février, les forces de l'ordre ont mené trois perquisitions à des endroits non précisés, qui ont permis la saisie de 1,2 kg d'héroïne, ce qui représente plus de 24 000 doses.

Selon les autorités, la drogue était destinée à être revendue dans la rue.

Outre cette impressionnante quantité d'héroïne, les policiers ont également saisi 800 comprimés de drogues diverses, six armes à feu et plus de 5000 $ en argent.

Près de 25 grammes d'une substance que les enquêteurs croient être du fentanyl ont aussi été confisqués.

La valeur de revente des drogues saisies lors de l'opération s'élève à environ 360 000 $, selon la police.

Les deux suspects épinglés, Laurent Crawford, 40 ans et Sidney Vadish, 36 ans, ont comparu au palais de justice de Montréal sous des accusations de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic.

«Il est important de souligner que l'enquête était prioritaire pour le SPVM, compte tenu des nombreux cas récents de surdoses reliés à la consommation d'opiacés», précise le corps de police dans son communiqué.Deux autres suspects, qui n'ont pas encore été épinglés, sont activement recherchés en marge de cette enquête amorcée au mois de décembre.