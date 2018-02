40 ans d'impro à la LNI

Frédéric T. Muckle 16-02-2018 | 00h00

Des membres de la LNI espèrent voir leur discipline être davantage reconnue alors que la ligue d'improvisation fête son 40e anniversaire.

La Ligue nationale d'improvisation (LNI), fondée le 21 octobre 1977 par les comédiens Robert Gravel et Yvon Leduc, et son milieu sont toujours en criant manque de soutien de la part du gouvernement selon François-Étienne Paré, le directeur artistique de la compagnie.

«En improvisation, il y a une seule compagnie qui est soutenue par le Conseil des arts, mais tu as 70 spectacles d'improvisation adultes par semaine et tu as des centaines de ligues d'improvisation scolaires», a expliqué M. Paré, qui a joué son premier match à la LNI il y a environ 20 ans.

«Pour moi, le modèle n'est pas bon», a-t-il ajouté.

«On devrait avoir plus de compagnies professionnelles, le milieu devrait être plus soutenu et mieux structuré pour que l'improvisation comme telle fasse une réelle évolution», a-t-il ajouté, en comparant la situation de l'improvisation avec les nombreuses compagnies professionnelles de théâtre subventionnées au Québec.

Au cours des quatre dernières décennies, la LNI a entre autres vu passer sur sa patinoire Robert Lepage, Normand Brathwaite, Marie Michaud, Janine Sutto en tant qu'entraîneuse et même André «Dédé» Fortin du groupe Les Colocs comme joueur invité.

L'idée de faire du théâtre spontané dans le contexte d'un match de hockey, une formule créée au Québec, est maintenant utilisée dans une trentaine de pays. Elle est notamment venue de l'amour du jeu.

«Robert Gravel, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup jouer, non seulement au théâtre, mais aussi jouer à des jeux de société, jouer des tours», a raconté M. Paré, en mentionnant que l'homme de théâtre décédé en 1996 aurait même déjà eu l'idée de mettre en scène le jeu de Monopoly!

Toujours selon M. Paré, ce serait à la suite d'une boutade d'un collègue qui observait que le Forum était toujours plein alors que les salles de théâtre étaient vides que M. Gravel aurait eu l'idée de mettre le hockey sur scène et, du même coup, de créer la LNI avec M. Bolduc.

Un problème de perception

Avec toutes ces années de bagage, l'improvisation théâtrale a finalement été reconnue comme discipline à part entière par l'Assemblée nationale du Québec en octobre 2016, ce qui a fait du bien aux joueurs et à la pratique selon certains.

«Ça a beaucoup joué sur le moral de tout le monde, a raconté la comédienne Marie-Ève Morency, qui amorcera la saison 2018 lundi prochain en compagnie de Guy Jodoin, Amélie Geoffroy et Frédéric Barbusci dans l'équipe des Bleus. On a trouvé qu'on existait et qu'il y avait un sens.»

La pratique n'est cependant toujours pas perçue comme l'égal du théâtre traditionnel, malgré l'immense popularité que connaît la formule du match d'impro depuis sa première diffusion à la télévision sur Radio-Québec.

«Depuis la reconnaissance, on est mieux entendus, reconnaît de son côté M. Paré. Mais on ne peut pas abandonner la bataille.»

La LNI comme laboratoire

«Notre travail, c'est d'être la meilleure ligue d'impro au Québec, et j'aime dire aussi dans le monde», a expliqué M. Paré à propos de la façon dont il veut faire évoluer la ligue et la pratique.

Depuis quelques années, la compagnie travaille aussi sur des projets plus expérimentaux qui rapprochent l'improvisation du théâtre et l'éloignent de l'humour.

Par exemple, la série de spectacles présentés en décembre dernier intitulée «La LNI s'attaque aux classiques» explorait l'oeuvre de grands dramaturges comme Shakespeare en improvisant ce qui ressemble un peu à une pièce perdue de l'auteur.

«La base de ce sport-là, ça reste la créativité, a résumé Mme Morency. On doit toujours un peu se remettre en question et se demander ce qu'on cherche à faire dans le fond.»

Le premier match de la 40e saison de la LNI aura lieu lundi à 19 h au Club Soda. Les bleus et les Jaunes s'affronteront après l'hymne national chanté, pour l'occasion, par Michel Rivard.

L'impro comme outil pédagogique

Ce qui a commencé comme une simple expérience en quatre matchs, il y a de cela 40 ans, est devenu beaucoup plus, notamment pour tous les jeunes qui participent chaque année aux centaines d'activités scolaires que la ligue organise.

«Je pense que notre mission est aussi un peu là, d'être autant avec les jeunes, a expliqué la joueuse d'improvisation et comédienne Marie-Ève Morency. Je le vois ce que ça change chez les jeunes qui en font et qui apprennent non seulement les rudiments de l'improvisation, mais aussi les rudiments de l'écoute et de la communication.»

«En improvisation, tu es obligé de tendre la main et de collaborer, a expliqué l'improvisateur et directeur artistique de la LNI François-Étienne Paré. Ça combat la timidité et ça l'augmente la confiance en soi.»

Pour s'intéresser à la culture

Selon les deux joueurs, l'improvisation peut aussi servir comme premier contact avec la culture.

«Le petit côté compétition et sportif les accroche vraiment, parce qu'au fond c'est comme un jeu, a dit Mme Morency. C'est ça qui appelle les petits gars qui ne feraient peut-être pas du théâtre ou les petites filles qui aimeraient mieux aller au cours de soccer.»

«C'est un extraordinaire outil de démocratisation de la culture», a résumé M. Paré, en expliquant que dans son cas, l'improvisation l'a amené à s'intéresser au théâtre et à la littérature.