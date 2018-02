Légalisation du cannabis: Plante ne veut pas être forcée de hausser les taxes

Maxime Huard 15-02-2018 | 15h38

OTTAWA | Les propriétaires fonciers ne doivent pas faire les frais de la légalisation du cannabis, a lancé la mairesse de Montréal, jeudi, dans un message à l'attention des gouvernements fédéral et provincial.

Toujours dans le noir quant à la part des revenus du cannabis qu'ils toucheront, les municipalités doivent pouvoir «donner des services et agir de façon responsable sans que ça augmente, par exemple, les taxes des citoyens et citoyennes», a déclaré Valérie Plante, en point de presse à Ottawa.

Le fédéral a annoncé en décembre dernier qu'il remettra aux provinces un minimum de 75 % des revenus de la taxe d'accise sur le cannabis.

Les municipalités du Québec réclament le tiers des revenus générés par la taxe. Or, les termes finaux du partage avec les villes doivent encore être établis avec le provincial.

«On attend, mais on est confiants», a indiqué la mairesse de Montréal, rappelant que les villes sont sur la «ligne de front» de la légalisation. Selon un rapport commandé par la Ville et déposé en janvier, Montréal s'attend à ce que la légalisation du cannabis lui coûte plus de 9 millions $ annuellement en coûts de sécurité.

Le maire de Québec, lui, n'a aucune crainte de devoir augmenter les impôts fonciers en raison de la légalisation du pot, prévue pour juillet. «Ça n'arrivera pas à Québec. C'est juste qu'il va falloir qu'on coupe ailleurs, a affirmé Régis Labeaume. Mais sincèrement, je ne suis pas très inquiet.»

À l'approche des élections provinciales, il semble «impossible», selon M. Labeaume, que Québec n'accède pas aux demandes des municipalités.

Le caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités participait jeudi à une série de rencontres pré-budgétaires avec des ministres fédéraux. Ils ont rencontré en matinée les ministres des Finances, Bill Morneau, et de l'Infrastructure, Amarjeet Sohi.

Ils devaient s'entretenir en fin d'après-midi avec les ministres de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, ainsi que le ministre de la Famille, Jean-Yves Duclos.

Le prochain budget fédéral sera déposé le 27 février.