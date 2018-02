La déconstruction de l'hippodrome débutera en avril

Sarah Daoust-Braun 14-02-2018 | 07h18

La déconstruction des bâtiments de l'ancien site de l'hippodrome débutera en avril pour se terminer en novembre et coûtera au total 10,9 M$.

Le bâtiment principal, qui comprend le club-house et les estrades, mais aussi les écuries, les garages et les paddocks, les cabanons et toutes les autres infrastructures seront démolies.

Les élus du comité exécutif de Montréal accorderont mercredi le contrat de démolition à l'entreprise Démo Spec, qui devra ensuite être voté au conseil municipal la semaine prochaine. Selon le sommaire décisionnel de la Ville, le contrat se déroulera du 9 avril au 30 novembre et entraînera des dépenses totales de 10 988 518,90 $.

Montréal souhaite depuis longtemps se débarrasser des installations hippiques pour en faire un futur quartier résidentiel de 5000 logements.

En juin 2017, le gouvernement du Québec avait cédé le site d'environ 4,7 millions de pieds carrés à la métropole et un premier appel d'offres avait suivi à la fin du mois. En échange, Montréal et le gouvernement se partageront à parts égales les revenus tirés de la vente des lots du terrain.

D'ici la fin de l'hiver, l'ancien hippodrome servira comme site de dépôt à neige temporaire puisque plusieurs sites d'entassement dans l'ouest de l'île sont presque au maximum de leurs capacités. La Ville a reçu l'autorisation du ministère de l'Environnement la semaine dernière.