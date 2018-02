Moment Factory: l'illumination du pont Jacques-Cartier en lice pour un prix à SXSW

Agence QMI 08-02-2018 | 18h56

L'illumination du pont Jacques-Cartier est en lice pour un prix en innovation au populaire festival South by Southwest (SXSW) qui se tient en mars prochain à Austin, au Texas.

L'organisation de ce festival a dévoilé jeudi les 65 finalistes de 13 catégories de projets innovants. Le studio d'effets visuels et de divertissement Moment Factory, basé à Montréal, a réussi à se hisser dans la dernière liste dans deux catégories, dont son spectacle «Connexions vivantes» sur le pont Jacques-Cartier.

Créée par un collectif dirigé par l'entreprise Moment Factory pour le 375e de Montréal et le 150e du Canada, cette illumination prévue pour 10 ans s'est retrouvée finaliste dans la catégorie villes intelligentes. Cette oeuvre lumineuse et interactive évolue en fonction des saisons et de l'activité des Montréalais sur les réseaux sociaux.

Le projet d'arts visuels «Kontinuum» est aussi finaliste dans la catégorie design adapté. Ce voyage immersif dans les souterrains d'Ottawa a été réalisé dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

«Nous sommes ravis que deux de nos projets phares de 2017 soient reconnus par SXSW, une organisation qui met de l'avant la créativité et l'innovation au sein d'un monde plus connecté», a fait savoir Moment Factory dans une déclaration.

«Nous aimerions surtout souligner que ces projets sont le fruit d'une grande collaboration avec Ottawa 2017 (Kontinuum) et avec Réalisations, Ambiances Design Productions, ATOMIC3, Éclairage Public / Ombrages, Lucion média, UDO Design et la société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain (Illumination du pont Jacques-Cartier)», lit-on également.

L'entreprise de la Beauceronne Élizabeth Stefanka est aussi en lice dans la catégorie nouvelle économie pour son logiciel capable de prendre les mensurations d'une personne en trois dimensions.