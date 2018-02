Une adolescente lavalloise de 15 ans portée disparue

Agence QMI 07-02-2018 | 16h42

La police de Laval a sollicité l'aide du public, mercredi, afin de retrouver une adolescente de 15 ans portée disparue depuis samedi dernier.

Tia Blanchette a été vue pour la dernière fois à son domicile le 3 février. Elle a quitté sa demeure pour aller rencontrer un ami à Montréal et n'est jamais rentrée chez elle.

L'adolescente mesure 1,5 m (4' 11''), pèse 65 kg (145 lb), a les cheveux bruns et les yeux pers. Elle a des piercings au nez et à la lèvre inférieure, ainsi que des tatouages sur l'avant-bras et l'omoplate. Tia Blanchette portait un manteau noir au moment de sa disparition.

Selon la police de Laval, la disparue se déplacerait à l'aide des transports en commun. Elle pourrait donc se trouver près de stations de métro ou de terminus d'autobus dans les régions de Montréal et de Laval.

Quiconque aperçoit Tia Blanchette peut aviser la police via le 911 ou le 450 662-INFO (4636) pour transmettre de l'information confidentiellement.