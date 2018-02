CAA-Québec a déjà dénoncé une situation semblable à la Régie de l'énergie - Mystérieuses «hausses du mardi» du prix de l'essence

« Ce qui est troublant dans le marché de Montréal, c'est que tout augmente et descend au même rythme dans un marché qui devrait être normalement ultra-compétitif », observe Annie Gauthier, porte-parole de CAA-Québec, qui a déjà dénoncé cette pratique à la Régie de l'énergie.

Depuis l'automne, les pétrolières haussent de 10, 12 ou même 13 ¢ le litre le mardi... et dégonflent ensuite le prix dans la semaine, selon M me Gauthier. Ces cinq dernières semaines ont été particulièrement frappantes (voir tableau).

Jointes par Le Journal, les pétrolières Ultramar, Petro-Canada, Sonic et même la Régie de l'énergie ont toutes refusé de commenter ces « hausses du mardi ». Un gérant d'une station-service de la Rive-Sud a déclaré qu'il ne faisait que suivre les directives de sa maison mère.

« On a perdu un peu de notre naïveté depuis le cartel du pain. On sait que ça va être le cartel du chou-fleur et après le cartel de la balayeuse », lance à la blague François Delorme, professeur à l'Université de Sherbrooke.