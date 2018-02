Il est impossible de savoir qui paiera le montant de 6,3 M$ qu'elle réclame - La Formula E court après son argent à Montréal

Laurence Houde-Roy 05-02-2018 | 22h12

L'organisation internationale Formula E somme la Ville de Montréal de lui verser les 6,3 M$ impayés à la suite de la course qui s'est tenue cet été.

Une mise en demeure a été envoyée à la Ville de Montréal et à l'organisme à but non lucratif Montréal c'est électrique (MCE), mis sur pied par l'équipe de Denis Coderre pour gérer l'événement qui se tenait du 28 au 30 juillet.

Alors que MCE présentait lundi son bilan final de l'événement, la mairesse de Montréal et MCE ont confirmé avoir reçu ce document qui leur réclame cette somme.

Selon ce qu'a appris Le Journal, ce montant de 6,3 M$ représenterait environ les trois quarts des droits de course que Montréal devait payer en 2017 pour être intégré au calendrier de la Formula E.

Mais MCE est aujourd'hui incapable de payer cette somme et a même déclaré faillite.

Pas d'argent

« MCE n'existe plus. Il n'y a pas d'argent à aller chercher chez nous parce qu'on n'a pas d'actifs et on est insolvable, a expliqué lundi Simon Pallarella, DG de MCE. Probablement que c'est la Ville qui va répondre à une poursuite éventuelle. À partir d'aujourd'hui, je transfère le dossier à la Ville. »

Puisque la nouvelle mairesse Valérie Plante a annoncé à la fin de l'année 2017 que Montréal se retirait du calendrier de la Formule E afin de limiter les dépenses, cela a incité MCE à mettre fin à ses activités, lundi.

La mairesse Plante assure de son côté qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour que les Montréalais ne paient pas un dollar de plus pour la Formule E, et encore moins qu'ils écopent de cette créance de 6,3 M$.

« Pour l'instant, il n'est pas question pour Montréal d'endosser quelque dépense que ce soit, a réagi Valérie Plante. C'est le syndic de faillite qui a ça entre les mains. Il va falloir qu'il y ait des ententes de prises entre les créanciers et MCE, comme dans toute faillite. »

Jointe par courriel, la Formula E n'a pas voulu commenter.

MCE laisse également une créance de 600 000 $ qu'elle doit à evenko, le promoteur de l'événement.

Le Journal a appris qu'evenko a envoyé une lettre à la Ville de Montréal pour leur demander de payer la somme due.

Course de Formule E

Son coût à Montréal : 20,5 M$

Revenus : 3,5 M$ dont 900 000 $ en billets

Subventions (Ville, gouvernement provincial, Tourisme Montréal) : 3,45 M$

Marge de crédit payée par la Ville : 6,65 M$

Frais pour infrastructures payés par Montréal : 24 M$

Solde impayé (Formula E et evenko) : 7 M$

- Avec Éric Yvan Lemay, du Bureau d'enquête