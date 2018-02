Montréal c'est électrique dévoile ses chiffres et met fin à ses opérations

Agence QMI 05-02-2018 | 11h57

Six mois après la tenue de la course de Formule E au centre-ville de Montréal, l'organisme Montréal c'est électrique (MCE), dévoile le bilan financier de la première et dernière édition de ce controversé événement.

En rendant publics ses chiffres, lundi, l'organisme, qui avait été créé pour gérer les courses de Formule E dans la métropole, a annoncé la cessation de ses opérations, «suite à la décision de la Ville de Montréal de ne pas renouveler l'expérience de la Formule E en 2018».

MCE soutient que l'événement de l'été 2017 a empoché moins de revenus que prévu, mais qu'au final, il a coûté cher que prévu.

«MCE disposait d'un budget approuvé de 22,2 millions $ pour organiser la première édition du Hydro-Québec Montréal ePrix, peut-on lire dans un communiqué de l'organisme. L'événement a finalement coûté 20,5 millions $, soit une économie de 1,7 million $. En termes de revenus, l'événement a généré des revenus de 3,5 millions $, soit 0,6 million $ de moins que ce qui était prévu au budget. Au net, l'événement a donc coûté 17,0 millions $ par rapport à un budget de 18,2 millions $, soit une économie de 1,2 million $.»

Comme il a été dit au cours des derniers mois, MCE a rappelé que ses finances ont souffert de la non-livraison de certaines subventions gouvernementales.

«Le financement de l'événement devait être assuré en grande partie par des subventions de 11,55 millions $ promises par le Cabinet de l'ancien maire de Montréal, ramenant le coût net budgété de 18,2 millions $ à un montant de 6,65 millions $, soit le déficit prévu pour la première année de l'événement, lequel devait être épongé par la Ville de Montréal. Des subventions promises, seuls 3,45 millions $ ont été reçus par MCE, pour un manque à gagner supplémentaire de 8,1 millions $. En considérant les économies de 1,2 million $ réalisées par MCE, l'événement a donc généré un déficit total de 13,55 millions $.»

Cet argent est notamment dû à l'entreprise evenko (environ 600 000 $), à Formula E Operations pour les droits de course, services et transport des équipements (6,3 millions $). Il comprend aussi une marge de crédit non comblée de 6,65 millions $.

«Ces montants n'incluent pas les dettes potentielles pour les éditions 2018 et 2019, les contrats étant d'une durée de trois ans», a souligné MCE.

Concernant la controverse autour des billets donnés et vendus, Montréal c'est électrique a affirmé lundi qu'il s'agit d'«une considération dommageable au plan perceptuel, mais limitée au plan financier».

«Sur 45 000 participants, 15 000 billets ont été achetés par le public», a expliqué MCE, ajoutant qu'il considère ces chiffres comme un succès «compte tenu que la Formule E en était seulement à sa troisième saison et que l'événement était pratiquement inconnu six mois avant la mise en vente des billets».

«Notons que même si les billets donnés avaient tous été vendus, cela aurait rapporté moins d'un million de dollars, sur un déficit de 13,55 millions $. Le succès financier de l'événement ne reposait donc pas sur la vente de billets, mais plutôt sur les autres sources de financement et les retombées économiques et touristiques à long terme de l'événement.»

Lundi, MCE a indiqué qu'à la suite du dépôt de son bilan financier à la Ville de Montréal, il mettait fin à ses opérations. Son directeur général a été remercié et son conseil d'administration a démissionné.