Un avertissement avant le constat d'infraction, réclament les commerçants Montréal : les montants des contraventions pourraient augmenter

Yves Poirier 23-01-2018 | 17h18

MONTRÉAL - Après les hausses de taxes, l'intention affichée par l'administration de la mairesse Valérie Plante d'augmenter les montants des amendes déplaît à bien des Montréalais, dont plusieurs commerçants.

Des propriétaires de commerces du centre-ville, échaudés par la hausse des taxes foncières ainsi que par les travaux entamés récemment sur la rue Sainte-Catherine Ouest, ont demandé mardi via leur porte-parole, André Poulin, qu'on donne un répit aux clients. Ils souhaitent que Valérie Plante demande aux agents de stationnement de Montréal de faire preuve d'indulgence envers les consommateurs en donnant un avertissement avant le ticket.

«Des hausses des prix des contraventions, c'est malheureux surtout pour les clients qui veulent avoir une expérience agréable en venant magasiner. Au-delà de l'augmentation des amendes qui est désagréable, il faudrait peut-être changer les façons de faire. Avec la technologie d'aujourd'hui, je crois que ce serait possible pour une première infraction de donner plutôt un avertissement et, par la suite, une contravention. À la deuxième infraction, elle pourrait être plus élevée», a plaidé M. Poulin, qui est porte-parole de Destination Centre-Ville.

Ce dernier réclame une meilleure gestion des dépenses, mais surtout, davantage de créativité de la part des élus.

«On a la technologie pour modifier les façons de faire, mais on agit encore comme il y a 50 ans. Renflouer les coffres de la Ville, c'est bien beau, mais il va aussi falloir diminuer les dépenses parce qu'il n'y a pas de fin à ça. Il faudrait peut-être revoir les programmes, voir ce qui est encore essentiel. Il faut être inventif, on est censé avoir des élus qui disaient vouloir agir autrement», a fait valoir le porte-parole.