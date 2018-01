Tempête et verglas: prudence dans vos déplacements

Agence QMI 23-01-2018 | 16h48

La tempête annoncée depuis quelques jours a laissé jusqu'à 40 cm dans certaines régions du Québec. Les précipitations qui ont débuté sous forme de neige se sont progressivement changées en pluie verglaçante, dans la nuit de lundi à mardi, laissant le sol extrêmement glissant.

Environnement Canada a émis des avertissements de pluie verglaçante dans le sud du Québec où l'on attend jusqu'à 15 millimètres dans certains secteurs, particulièrement sur la vallée du fleuve du Saint-Laurent et la vallée de la rivière des Outaouais. Les précipitations devraient se changer graduellement en pluie au cours de la matinée, mardi.

«Les régions de Charlevoix aux Escoumins connaîtront la quantité la plus importante de neige», a précisé Environnement Canada, tandis que la Capitale-Nationale et la Mauricie pourraient recevoir, à leur tour, du verglas mardi matin.

Cette tempête hivernale, causée par une dépression en provenance du Colorado, traversera la province jusqu'à mercredi où un retour à la normale est prévu, malgré des températures plus froides.

Prudence

Mardi matin, la commission scolaire de Montréal (CSDM) a annoncé la fermeture complète de ses établissements suite à la tempête: «Tous les établissements, les services de garde, les garderies et les bureaux de la CSDM sont fermés pour les élèves et le personnel, à l'exception du personnel d'urgence requis. Tous les cours en formation professionnelle et à l'éducation des adultes sont aussi annulés», peut-on lire sur son site.

En raison de ce cocktail météo, plusieurs organismes se sont aussi mis en veille de tempête, dès lundi, en invitant les citoyens à la prudence. C'est notamment le cas d'Urgences-santé, qui a appelé les automobilistes à être vigilants et à repousser les déplacements non essentiels.

«Les usagers de la route devront faire preuve d'une grande prudence et adapter leur conduite en fonction des conditions de la route. De plus, ils devraient s'informer des conditions routières sur les différentes plateformes du Québec 511», a renchéri le ministère des Transports, en assurant que ses équipes seront à pied d'oeuvre pour déneiger les 32 000 km de routes sous sa responsabilité.

La tempête perturbe le trafic aérien à Montréal

Une vingtaine de vols en partance ou à destination de Montréal ont été retardés ou tout simplement annulés, mardi matin, à l'aéroport Montréal-Trudeau en raison des conditions météo.

Les voyageurs sont invités à vérifier l'horaire de leur vol sur le site internet d'Aéroports de Montréal ou directement auprès de leur transporteur aérien.

Une tempête hivernale frappe Montréal depuis lundi soir et des avertissements de pluie verglaçante ont été émis par Environnement Canada pour l'ensemble de la province. Cette tempête, causée par une dépression en provenance du Colorado, traversera la province jusqu'à mercredi.

Mesures exceptionnelles du SPVM

En raison de ce cocktail météo, plusieurs organismes se sont aussi mis en veille de tempête, dès lundi, en invitant les citoyens à la prudence. Le Service de police de la Ville de Montréal déploie des mesures exceptionnelles, un plan rarement vu. Des effectifs policiers seront déployés à toutes les sorties et entrées des traversées menant sur l'île de Montréal.

Des dizaines de policiers sont mobilisés pour aider les automobilistes à se déplacer en toute sécurité.

Urgences-santé a aussi appelé les automobilistes à être vigilants et à repousser les déplacements non essentiels.

«Les usagers de la route devront faire preuve d'une grande prudence et adapter leur conduite en fonction des conditions de la route. De plus, ils devraient s'informer des conditions routières sur les différentes plateformes du Québec 511», a renchéri le ministère des Transports, en assurant que ses équipes seront à pied d'oeuvre pour déneiger les 32 000 km de routes sous sa responsabilité.