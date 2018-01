Vaste opération de colmatage des nids-de-poule en cours

Agence QMI 20-01-2018 | 12h58

L'opération déneigement n'était pas terminée, à Montréal, que déjà les employés de la municipalité prenaient les rues d'assaut pour colmater les nids-de-poule, déjà très abondants dans les rues de la métropole.

L'alternance des épisodes de temps glacial et de redoux offre des conditions parfaites pour la formation de trous dans la chaussée. La Ville a donc décidé de profiter de la température clémente de la fin de semaine afin d'intensifier son opération de colmatage.

En tout, 3,5 millions de dollars ont été injectés dans cette grande réparation, à laquelle prennent part 14 véhicules de la Ville de Montréal équipés de technologies de pointe.

«Premièrement, on évacue tout ce qu'il y a dans le trou. Après, on le remplit d'asphalte, et on donne un coup pour niveler et pour s'assurer que tout le trou est rempli. Après, on met une pression dessus pour tasser le tout, afin que ça soit résistant», a expliqué un employé, qui manoeuvre l'une de ces machines.

L'objectif est ambitieux: on s'attend à ce que les cols bleus affectés à la tâchent colmatent environ 2000 nids-de-poule par jour. L'an passé, quelque 300 000 d'entre eux ont été réparés.

«Le blitz a été lancé jeudi et on va le poursuivre tant qu'on a des bonnes conditions. Ça pourrait aller jusqu'au mois de mai », a indiqué le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin.

Ces mesures demeurent toutefois temporaires, le colmatage des trous n'étant efficace qu'environ 30 jours.