Une nouvelle copine trois semaines après le meurtre de l'ancienne

Michael Nguyen 15-01-2018 | 13h57

Un Montréalais accusé d'avoir étranglé à mort sa petite amie s'est présenté aux obsèques avec sa nouvelle amie de coeur, a affirmé la Couronne à l'ouverture du procès de l'accusé.

« Lors du service commémoratif, il a présenté la femme qui l'accompagnait comme sa nouvelle petite amie », a lancé le procureur Dennis Galiatsatos, ce lundi au palais de justice de Montréal.

D'ici les prochaines semaines, la Couronne tentera de prouver que Kwasi Alfred Benjamin, 32 ans, est bien coupable d'avoir tué Nellie Angutiguluk, sa copine de 29 ans.

Le drame est survenu en mai 2015, dans leur appartement du quartier Côte-des-Neiges.

« [L'accusé et la victime] avaient une relation acrimonieuse, il y avait beaucoup de disputes, souvent à propos d'argent, a expliqué au jury Me Galiatsatos. L'accusé se plaignait qu'elle [la victime] ne contribuait pas assez aux dépenses. »

Dans les jours précédant le drame, l'accusé et la victime avaient été vus dans des bars en train de se disputer. Dix jours plus tôt, Benjamin aurait poussé Mme Angutiguluk au sol, en se plaignant qu'elle ne payait pas le loyer.

Et quelques jours plus tard, la police avait dû intervenir alors que les deux étaient intoxiqués, encore une fois après être sortis en bar.

Étranglée

Les disputes auraient ainsi été fréquentes, jusque dans la nuit du 18 mai 2015. Selon un voisin qui devrait venir témoigner, le couple se serait disputé plus fort qu'à l'habitude. Le sol vibrait et des objets semblaient être lancés, selon ce que devrait expliquer le témoin.

« Où est mon argent? » aurait lancé Benjamin à sa petite amie.

L'accusé serait ensuite allé travailler, et aucun bruit n'aurait émané de l'appartement.

Ce n'est que le soir, trois heures après être rentré chez lui, que Benjamin aurait appelé le 911 d'une cabine téléphonique pour dire que son amie était au sol, inconsciente.

À l'arrivée des secours, les ambulanciers auraient toutefois découvert un cadavre rigide, ce qui signifierait que le décès était survenu plusieurs heures plus tôt.

« Les experts viendront dire qu'elle est morte étranglée », a expliqué au jury le procureur à la Couronne.

Lors du procès prévu pour durer quelques semaines, la mère de Mme Angutiguluk devrait témoigner, ainsi qu'une proche de l'accusé.

Benjamin est défendu par l'avocat Paul Skolnik, tandis que le juge Michael Stober préside le procès, qui se déroule devant un jury composé de six femmes et six hommes.