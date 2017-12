Voleurs en série dans des résidences de luxe: le SPVM épingle 12 suspects

Agence QMI 19-12-2017 | 12h17

La police de Montréal croit avoir «porté un dur coup» à une organisation criminelle qui serait à l'origine de plus de 130 introductions par effraction et vols dans des résidences de luxe au cours des derniers mois.

Selon les autorités, les têtes dirigeantes du réseau auraient fait faire leur sale besogne par des gens ayant un «statut précaire au Canada et des visiteurs étrangers, par exemple».

«Depuis juin 2016, une importante vague d'introductions par effraction dans des résidences privées et commerces de luxe avait cours à Montréal, principalement dans les quartiers du sud, du nord et de l'ouest de l'île. Les premiers éléments d'enquêtes recueillis ont permis aux policiers de relier ces événements entre eux et de cibler les auteurs, soit un groupe organisé de suspects d'origine sud-américaine», a fait savoir la police de Montréal dans un communiqué.

Grâce à diverses techniques d'enquête, les policiers ont récemment été en mesure d'effectuer neuf perquisitions et 12 arrestations à Montréal, Boucherville et Laval.

Les forces de l'ordre ont pu relier la douzaine d'individus à une série de plus de 130 introductions par effraction et vols dans la région métropolitaine.

Qui plus est, certains suspects épinglés seraient également reliés à un spectaculaire vol de camion de transport de valeurs survenu il y a quelque temps dans la région de Toronto.

Parmi les 12 personnes arrêtées, sept d'entre elles ont récemment comparu à la Cour du Québec, soit Mario Stephano Guillerno Astudillo Olivares, 26 ans, Hans Leonardo Llanquinao Gonzalez, 37 ans, Carlos Mendez, 40 ans, Enrique Felipe Mendez, 24 ans, Luis Tito Parades Pinedo, 51 ans, Simon Perez, 50 ans, et Hugo David Ruiz Santibanez, 41 ans.

Ils font face à divers des chefs d'accusations, dont introductions par effraction, vols de plus de 5000 $ et complot.