Formule E: l'opposition se défend d'avoir cautionné un «fiasco financier»

Sarah Daoust-Braun 18-12-2017 | 17h08

Le chef de l'opposition Lionel Perez s'est défendu lundi d'avoir cautionné un «fiasco financier», tel que décrit par la mairesse Valérie Plante. Selon elle, l'administration de Denis Coderre était au courant depuis le mois de mai de la mauvaise posture financière de la Formule E.

«La gestion de la course, le modèle financier, c'est par Montréal c'est électrique», a rétorqué Lionel Perez. «Hormis les décisions prises au comité exécutif et au conseil municipal, les discussions qui ont été faites entre Montréal c'est électrique et la Formule E ne sont pas le genre de discussions qui sont partagées avec les instances», a-t-il ajouté, précisant que la marge de crédit de 10 millions $ a par exemple été votée en amont en décembre 2016.

Pour le chef de Mouvement Montréal, anciennement Équipe Denis Coderre, il manque pour l'instant de l'information pour se prononcer davantage sur le sujet.

Il croit tout de même que la décision de l'administration de Valérie Plante d'annuler définitivement la tenue de la Formule E est «justifiée» si les chiffres avancés par cette dernière sont «véridiques et vérifiés».

En conférence de presse, plutôt dans la journée, la mairesse a expliqué qu'une nouvelle course coûterait entre 30 et 35 millions $ et que l'organisateur Montréal c'est électrique (MCE) fait face à «6,2 millions $ de factures impayées» en plus d'avoir utilisé presque au complet la marge de crédit de 10 millions $ octroyée par la Ville.

«Il faudra attendre le bilan et les états financiers de la part de MCE. Nous pensions qu'il y a une grosse reddition de compte qui doit être faite», a indiqué Lionel Perez. L'OBNL déposera prochainement ses états financiers vérifiés et fera son bilan en janvier.