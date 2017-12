Plus de la moitié du déneigement complété à Montréal

Agence QMI 15-12-2017 | 14h18

MONTRÉAL - C'est du rarement vu ces dernières années à Montréal: l'opération déneigement va plus rondement que prévu et déjà plus de la moitié des rues avaient été déblayées vendredi dans la métropole.

À midi, 54 % du déneigement avait été complété dans la métropole. La Ville de Montréal a d'ailleurs confirmé être en avance sur le calendrier des opérations planifiées.

Le chargement de la neige devait durer quatre jours, mais en raison de la bonne marche des activités, il devrait être complété en trois jours seulement, soit samedi soir. Rappelons que le tout a débuté mercredi à 19 h.

Le fait qu'il n'y ait pas eu d'autres précipitations depuis et que la bordée de neige n'ait pas été spectaculaire - une accumulation de 22 cm environ - a également pu contribuer à l'efficacité de l'opération.

Plusieurs véhicules mal stationnés ont au contraire ralenti les opérations, mais la Ville expliquait que le message semblait davantage avoir été compris cette année.