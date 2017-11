L'opposition propose une «charte des chantiers» à Montréal

TVA Nouvelles 30-11-2017 | 13h23

Êtes-vous satisfaits de la façon dont sont gérés les chantiers à Montréal?

L'opposition officielle, à l'hôtel de ville, estime qu'il faut davantage respecter les droits des citoyens et commerçants coincés par les travaux. Le parti, dirigé par Lionel Perez depuis la défaite de Denis Coderre, proposera, lors de la prochaine séance du conseil en décembre, l'adoption d'une «charte des chantiers».

Cette motion sera présentée, pour vote, le 11 décembre prochain alors qu'on en a encore pour 10 ans de travaux, prévenait Denis Coderre, il y a quelques mois.

Concrètement, l'opposition veut ramener à l'avant-plan la notion d'imputabilité et forcer entre autre les entrepreneurs à respecter les échéanciers, la sécurité des piétons et cyclistes, l'accessibilité universelle et la qualité de vie des citoyens.

Un nouveau nom pour Équipe Coderre

Le chef de l'opposition Lionel Perez affirme que le changement sera effectué d'ici la prochaine assemblée du Conseil dans deux semaines, mais ne veut pas nous faire part de ce qu'il proposera comme changement de nom.

Pour changer le nom d'Équipe Coderre, le chef par intérim, M. Perez, doit d'abord faire une demande écrite auprès du Directeur général des élections du Québec (DGEQ).